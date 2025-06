POL-DO: Schwerer Motorradunfall auf der Zillestraße - 44-jähriger Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0537 Am frühen Samstagabend (14.06.25, 18:40 Uhr) blickte ein Fahrzeugeigentümer zufällig aus seinem Wohnungsfenster in der Sonnenstraße. Zu seinem Erstaunen ging zu diesem Zeitpunkt die Innenraumbeleuchtung seines geparkten Autos an. Er konnte noch sehen, wie eine fremde Person auf ...

mehr