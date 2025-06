Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrzeughalter beobachtet den Diebstahl seines eigenen Autos - Polizei nimmt den Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0537

Am frühen Samstagabend (14.06.25, 18:40 Uhr) blickte ein Fahrzeugeigentümer zufällig aus seinem Wohnungsfenster in der Sonnenstraße. Zu seinem Erstaunen ging zu diesem Zeitpunkt die Innenraumbeleuchtung seines geparkten Autos an. Er konnte noch sehen, wie eine fremde Person auf dem Fahrersitz Platz nahm und mit seinem Wagen wegfuhr.

Er verständigte umgehend die Polizei über den Notruf "110" und folgte im Auto eines Bekannten dem Täter. Hierbei gab er der Polizei fortlaufend den Standort durch. Kurze Zeit später konnte eine Streife das entwendete Fahrzeug auf einem Tankstellengelände feststellen. Der Dieb (männlich, 45 Jahre, ohne festen Wohnsitz) saß noch immer auf dem Fahrersitz und ließ sich widerstandslos festnehmen. Mittlerweile wurde durch das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf folgendes hin:

- Wenn Sie selbst einen Diebstahl beobachten, verständigen Sie umgehend den polizeilichen Notruf "110" und teilen Sie Ihren aktuellen Standort mit! - Vermeiden Sie gefährliche Situationen durch unmittelbare Konfrontation mit dem Täter oder halsbrecherische Verfolgungen! - Folgen Sie den Anweisungen des Polizeibeamten am Telefon!

Zur Verhinderung von Kfz-Totalentwendungen beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Schließen Sie immer Ihr Fahrzeug ab und rasten Sie auch das Lenkradschloss ein! - Achten Sie hierbei auf geschlossene Fenster, Türen, Kofferraumklappen! - Achten Sie beim Verriegeln mittels Funkfernbedienung auf ein optisches Signal Ihres Fahrzeuges! Durch einen Funkblocker kann der Täter das Signal Ihrer Fernbedienung stören. - Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Hierbei könnte es sich um professionelle Autodiebe mit spezieller Funktechnik im Koffer handeln. - Schaffen Sie sich ggf. eine funkdichte Hülle für Ihren Keyless-Schlüssel an! - Achten Sie auf verdächtige Personen in der Nähe Ihres Fahrzeuges!

