POL-DO: Gefährliche Körperverletzung in Lippstadt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0535 Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag (21. Mai 2025) in Dortmund-Dorstfeld Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte eine 55-jährige Frau aus Dortmund ihren Fiat Barchetta in blau um 15:15 Uhr in der Planetenfeldstraße 25 auf dem dortigen Parkplatz. Nachdem sie gegen 18 Uhr zurück zu ihrem Auto ...

