POL-DO: Zeugenaufruf nach Raubdelikt am S-Bahnhof Huckarde: 22-Jähriger wird seiner Bauchtasche beraubt und geschlagen

Nach einem Raubdelikt in unmittelbarer Nähe der S-Bahn-Haltestelle Dortmund-Huckarde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19. Juni) gegen 2:40 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begannen die drei Tatverdächtigen bereits in der S-Bahn, den in Castrop zugestiegenen Geschädigten (22, aus Dortmund) zu belästigen. Mit zunehmender Zeit wurden die Männer aggressiver und stiegen - wie der Dortmunder auch - in Huckarde aus, um ihm zu folgen.

Anschließend riss ihm ein Mann mit rotem T-Shirt, weiter Jeans und schwarzen Schuhen die Bauchtasche vom Körper. Dies geschah auf dem Gehweg, der von der S-Bahn-Haltestelle in Richtung Erpinghofstraße/Parsevalstraße führt. Ein Komplize mit Kinnbart ("Ziegenbart") und ein Tatverdächtiger mit weißem T-Shirt schlugen dem 22-Jährigen dann noch ins Gesicht. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Nennenswerte Beute befand sich in der Bauchtasche nicht.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die etwas gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

