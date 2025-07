Polizei Hagen

POL-HA: Mit 1,1 Promille in Grünstreifen gefahren

Hagen-Wehringhausen (ots)

Mit einem Atemalkoholwert in Höhe von 1,1 Promille fuhr ein 19-Jähriger Mittwochnacht (02.07.2025) gegen 1 Uhr auf der Wehringhauser Straße mit einem Auto. Dabei kam der Hagener von der Fahrbahn ab und geriet in einen Grünstreifen. Ein Anwohner hörte quietschende Reifen und verständigte die Polizei, nachdem er den verunfallten Ford sah. Zuvor baten der Hagener und sein Mitfahrer den Mann vergeblich darum, auf das Hinzuziehen der Polizei zu verzichten. Gegenüber einer Streifenwagenbesatzung gab der 19-jährige Hagener an, dass ein Reifen geplatzt sei. Deshalb sei er in den Graben gefahren, er roch jedoch stark nach Alkohol. Der Mann brauchte acht Anläufe, bis ein freiwilliger Atemalkoholtest erfolgreich verlief, da seine Motorik beeinträchtigt war. Auch ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Der Hagener erzählte den Beamten, dass er sich nicht erklären könne, wieso die Tests positiv verliefen. Er habe weder Alkohol noch Drogen konsumiert, da er sich noch in der Probezeit befindet. Der Mann fragte die Polizisten jedoch mehrfach, wie viele alkoholische Getränke man trinken müsse, um einen Atemalkoholwert von 1,1 Promille zu erreichen. Der 19-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. An dem Ford waren der Vorder- sowie der Hinterreifen auf der Fahrerseite beschädigt. Die Grünfläche wies erheblichen Flurschaden auf. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Dem Hagener wurde untersagt, Kraftfahrzeuge bis zu einer richterlichen Entscheidung zu führen. Sein Führerschein ist beschlagnahmt. Die Polizisten stellten den Ford sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. (arn)

