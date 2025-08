Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Aufbruch eines freistehenden Geldautomaten

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Mitten in der Steinhagener Innenstadt haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag (04.08., 18.00 Uhr - 05.08., 10.30 Uhr) versucht einen freistehenden Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Der Geldautomat steht an der Straße Am Markt, nahe einer dortigen Fahrschule. Die Täter scheiterten bei dem Versuch, durch Aufhebeln der Automatentür an den Geldtresor zu gelangen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem versuchten Diebstahl machen oder hatte verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell