Polizei Gütersloh

POL-GT: Raub am SB-Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der vergangenen Mittwochnacht (06.08., 03.00 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Raub vor einem SB-Kiosk an der Berliner Straße informiert. Ein 33-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück beabsichtigte etwas in dem Kiosk zu kaufen. Unvermittelt wurde er den Angaben zufolge vor dem Eingang aus einer Gruppe dreier bislang unbekannter Männer heraus von einem Mann geschlagen und ging zu Boden. In der Folge forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld, nahm dann die Geldbörse des 33-Jährigen an sich und das Trio flüchtete in Richtung Innenstadt Rheda.

Der Beschreibung nach waren die drei Männer etwa 20 Jahre alt und hatten ein südländisches Aussehen. Sie waren alle dunkel gekleidet. Einer der drei trug rote Nike-Turnschuhe.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Raub machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Innenstadtbereich? Wer kann Hinweis auf die beschriebenen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell