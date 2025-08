Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf dem Nordring

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Montagabend (04.08., 17.05 Uhr) ereignete sich auf der Kreuzung Nordring/ Kahlertstraße ein Verkehrsunfall zweier Autofahrer, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Zuvor befuhr eine 28-jährige Gütersloherin mit einem VW den Nordring in Richtung Bielefeld und beabsichtigte die Kreuzung Kahlertstraße bei grünlichtzeigender Ampel zu passieren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 48-jähriger Mann aus Gütersloh die Kahlertstraße stadteinwärts und wollte den Nordring in Richtung Vennstraße passieren. Hierbei missachtete der Mann nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse die rotlichtzeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu der Kollision beider Fahrzeuge.

Während die 28-Jährige leicht verletzt wurde und durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht wurde, wurde die im Auto des 48-jährigen sitzende Achtjährige schwer verletzt. Ihr Gurt war nicht angelegt. Das Kind wurde zur weiteren stationären Behandlung in ein Klinikum nach Bielefeld transportiert.

Der Kreuzungsbereich musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme durch die Polizeikräfte vollständig gesperrt werden. Beide Unfallfahrzeuge waren derartig beschädigt, dass ein beauftragtes Abschleppunternehmen den Abtransport der Autos übernahm. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 25 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell