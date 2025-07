POL-HSK: Versuchter Einbruch in Hachen

Marsberg (ots) - Unbekannte Täter sind in der vergangenen Woche in das Pfarrhaus am Mester-Everts-Weg in Marsberg-Bredelar eingebrochen. Zwischen Donnerstag, 18:30 Uhr, und Freitag, 18:00 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und verursachten dabei Sachschaden. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und durchwühlten Schränke. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

