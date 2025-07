Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gemeinsame Presseerklärung des Landgerichts Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis: Gemeinsame Übung der Justiz und Polizei in Brilon am 09.07.2025

"Es ist insgesamt sehr gut gelaufen" resümierten die Beteiligten nach Abschluss des Tests des sog. 47-er Modells. Die für einen Krisenfall vorgesehen Abläufe und Kommunikationswege zwischen dem Landgericht, den Amtsgerichten, der Staatsanwaltschaft und den Kreispolizeibehörden konnten am 09.07.2025 erfolgreich getestet werden. Auch unter den erschwerenden Bedingungen eines simulierten flächendeckenden Stromausfalls konnte ein mutmaßlicher Täter dem Haftrichter in den Räumlichkeiten der Polizeiwache Brilon vorgeführt und in die JVA verbracht werden. Daran zeigte sich: auch in der Krise sind die Justiz und die Polizei handlungs- und arbeitsfähig. An dem Test nahmen u. a. Frau Staatssekretärin Dr. Daniela Brückner (Ministerium der Justiz NRW), Vertreter des Ministeriums des Innern NRW, Herr VPOLG Olaf Wicher (Oberlandesgericht Hamm), Herr LOStA Dr. Tino Seesko (Generalstaatsanwaltschaft Hamm), Herr LOStA Matthias Plöger (Staatsanwaltschaft Arnsberg), Herr PD Thomas Vogt (Kreispolizeibehörde HSK), Herr EPHK Michael Padberg (Polizeiwache Brilon) sowie Herr PLG Peter Clemen (Landgericht Arnsberg) teil.

