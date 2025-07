POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg-Oeventrop (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 01:50 Uhr, kam es in der Straße "In den Oeren" in Oeventrop zu einem PKW-Aufbruch. Nach jetzigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter gewaltsam die Heckscheibe eines geparkten Fahrzeugs ein und entwendeten daraus Bargeld. Das Auto war in der Nähe des zeitgleich stattfindenden Schützenfestes abgestellt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen ...

