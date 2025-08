POL-GT: Vermisste 55-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück ist angetroffen worden.

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Am frühen Freitagabend (01.08., 18.40 Uhr) kam ein 60-jähriger Mann aus Herzebrock-Clarholz mit seinem Pedelec zu Sturz, als er auf der Marienfelder Straße, in Höhe der Einmündung Dürerstraße, die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. ...

