Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Motorradfahrer schwer verletzt

Beesten (ots)

Gestern gegen 19 Uhr kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Fahrerin eines VW Golfs bog von der Frerener Straße kommend in Richtung Schapen auf die Hauptstraße ein. Hierbei übersah sie einen 27-jährigen Motorradfahrer, der in die Hauptstraße in Richtung Meppen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde dieser schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

