Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 29.07.2025 wurde ein am Schlossplatz geparkter Mercedes-Benz gegen 01:20 Uhr durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Pkw beim Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Geschädigte wurde durch drei namentlich nicht bekannte Zeugen auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht. Der unfallverursachende Pkw, ein schwarzer Mercedes-Benz, konnte im Nachgang in der Weinstraße Nord stark unfallbeschädigt vorgefunden werden, allerdings fehlte vom Fahrer jede Spur. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer des unfallverursachenden Pkw machen können, insbesondere die drei Unbekannten, die den Geschädigten über den Verkehrsunfall informierten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell