Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Unfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 26.07.2025 gegen 12:00 Uhr wurde ein 15-Jähriger bei einem Sturz auf einem Wanderweg Am Teufelstein in Bad Dürkheim verletzt. Der 15-Jährige fuhr mit seinem Mountainbike einen Waldweg am Teufelsstein oberhalb des Schlambergs und kam aufgrund des unebenen Waldbodens zu Fall. Der Radfahrer wurde verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht.

