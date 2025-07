POL-PDNW: Nachtrag zu Pressebericht vom 26.07.2025, 08:36 Uhr Diebstahl von E-Scooter | Presseportal , Auftrag Nr. 5702642

Carlsberg (ots) - Am 25.07.2025 kam es zwischen 16:15 und 17:15 Uhr zu mehreren Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte in Carlsberg. Die angeblichen Polizisten gaben an, dass in der Nähe ein Einbruch stattgefunden habe und nun Zeugen gesucht würden. In allen Fällen wurde der Betrugsversuch frühzeitig erkannt und das Gespräch beendet, bevor es zu Geldforderungen kam. Die Polizei würde niemals von ihnen Geld oder ...

mehr