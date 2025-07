Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Firmengebäude

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 25.07.2025, 18:30 Uhr bis zum 26.07.2025, 11:30 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft durch Übersteigen eines Zaunes auf das Gelände einer Firma in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W.. Hier wurde im Anschluss ein Fenster im rückwärtigen Bereich aufgehebelt und das Firmengebäude betreten. Im Gebäude selbst wurden mehrere Türen angegangen, ohne diese zu öffnen. Auch wurde versucht ein Tresor aufzuflexen, was jedoch misslang und die unbekannten Täter von ihrem Vorhaben abließen. Durch den Vorfall entstand der Firma ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Ob und etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

