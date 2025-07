POL-PDNW: Erfolglose Schockanrufe in Carlsberg

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Abend des 25.07.2025 hatte ein 59-jähriger Neustadter seinen E-Scooter im Bereich eines Anwesens in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. abgestellt. Als er zu seinem Gefährt zurückkam, musste er feststellen, dass dieses durch unbekannte Täterschaft entwendet wurde. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein Modell der Marke Segway in der Farbe schwarz. Hinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an ...

