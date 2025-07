Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Weinfest

Neustadt/Weinstraße - OT Hambach (ots)

Am 25.07.2025 gegen 23:15 Uhr bestellte ein 38-Jähriger an einer Theke auf der Jakobuskerwe in 67435 Neustadt/W.-Hambach ein Getränk. Nach Bezahlen dieses Getränks, schlug dieser dem hinter der Theke stehenden 34-Jährigen mit der flachen Hand ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht. Dem Aggressor wurde letztlich ein Platzverweis erteilt und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

