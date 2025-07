Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsdelikt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.07.2025 gegen 20:30 Uhr konnte in Ebertsheim ein PKW durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer teilte den Beamten direkt zu Beginn der Kontrolle mit, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Des Weiteren konnten Anzeichen für Alkohol- und Drogenkonsum festgestellt und durch entsprechende Vortests bestätigt werden. Der Fahrer verhielt sich im weiteren Verlauf der Maßnahme unkooperativ, was durch die Anwesenheit seines Rottweilers ebenfalls erschwert wurde. Letztendlich konnten Fahrzeug und Hund an Angehörige übergeben und dem Fahrer bei hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen werden. Auf ihn kommen mehrere Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Kfz unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln zu.

