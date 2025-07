Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zu geringer Seitenabstand - Radfahrer verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 23.07.2025, gg. 13:00 Uhr, kam es auf der K1 von Lachen-Speyerdorf in Fahrtrichtung Neustadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 87-jähriger Autofahrer missachtete beim Vorbeifahren an einem Radfahrer den vorgeschriebenen Mindestabstand und streifte den Radfahrer mit dem Aussenspiegel. Hierbei wurde der Radfahrer zu Boden geschleudert und erlitt hierbei zahlreiche Schürfwunden. Er wurde zur Abklärung der Verletzungen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

