Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall durch Bedienungsfehler

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 23.07.2025, gg. 17:45 Uhr, kam es an der Kreuzung B39/Landauer Straße/ Dr.-Siebenpfeiffer-Str. zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Quad-Fahrer leicht verletzte. Der Fahrer des Quads befuhr die B39 in Richtung Dr.-Siebenpfeiffer-Str. und kurz vor der Kreuzung kam er aufgrund eines Bedienungsfehlers nach links von der Fahrspur ab und kollidierte mit einem auf der linken Fahrspur wartenden Pkw. Hierbei zog er sich nach bisherigen Erkenntnissen eine Fraktur an einer Hand zu. Im Detail ist die Art des Bedienungsfehlers derzeit nicht bekannt.

