Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Bild-Infos

Download

Elmstein/Mückenwiese (ots)

Am Mittwoch, den 23.07.2025, gg. 10:00 Uhr , stürzte eine Radfahrerin auf der L499 Höhe Mückenwiese vermutlich weil sie von der Fahrbahn abkam und zog sich mehrere offensichtlich leichtere Verletzungen zu. Die 64-jährige Radlerin, die einen Fahrradhelm trug, wurde von einem Verkehrsteilnehmer am Straßenrand liegend ohne Bewusstsein gefunden. Beim Eintreffen der Polizei am Unfallort war die Frau wieder ansprechbar und durch Rettungskräfte bereits versorgt. Sie wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist kein weiterer Verkehrsteilnehmer in den Sturz involviert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell