Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tätlicher Angriff auf Polizeikräfte und Einsatz des Taser

Landau (ots)

Am gestrigen frühen Morgen (16.10.24, 06:40) griff ein 24-jähriger Mann zwei Polizeikräfte in einem Landauer Krankenhaus an und musste aufgrund dieses Angriffs mit dem Distanzelektroimpulsgerät (Taser) zu Boden gebracht werden. Bereits nachts wurde die Polizei zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu dem zunächst medizinischen Notfall aufgrund Alkohol- und Drogenintoxikation gerufen. Da der Mann sich nicht behandeln lassen wollte und flüchtete, aber von lebensgefährlichen Nebenwirkungen ausgegangen wurde, wurde er nach einer intensiven Fahndung durch die Polizei in Gewahrsam genommen und ins Krankenhaus verbracht. Dort wollte sich der 24-Jährige erneut der Behandlung entziehen, beleidigte die Polizeikräfte, schrie rechtsradikale Parolen und griff einen Polizeibeamten an, sodass der Taser eingesetzt werden musste. Der Polizeibeamte wurde durch den Angriff verletzt und war nicht mehr dienstfähig. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und auch nicht gegen Polizeikräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt!

