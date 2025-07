Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrzeugtank aufgebrochen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 24.07.2025 gegen 02:35 teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit dass sich auf einem Parkplatz an den Salinen in Bad Dürkheim zwei bislang unbekannte Personen an einem Mazda zu schaffen machen würden. Beim Eintreffen der Polizei konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand den Tankdeckel aufgebrochen hatten. Da der Fahrzeugeigentümer zunächst nicht erreicht war, ist derzeit unklar, ob und in welcher Menge Kraftstoff entwendet wurde. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

