Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Deidesheim (ots)

Am Mittwoch, dem 23.07.25 führte die Polizei Haßloch in der Zeit von 16:40 - 17:05 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in Deidesheim in der Appengasse durch. Hierbei konnten fünf Verstöße festgestellt werden, die Höchstgeschwindigkeit lag bei 48 km/h (erlaubt 30 km/h). Die Polizei kündigt weitere Geschwindigkeitskontrollen an.

