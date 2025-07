POL Schwaben Nord: Diebstahl von Zeugen verhindert

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / FR München / AS Zusmarshausen - Am heutigen Freitagmorgen (04.07.2025) kam es aufgrund von Starkregen zu mehreren Unfällen auf der A8. Gegen 06.40 Uhr verlor u.a. ein 36-jähriger Mann alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen die Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde die Autobahn in ...

