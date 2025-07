POL Schwaben Nord: Sommernächte

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am heutigen Freitag (04.07.2025) brannte es in der Garmischer Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand. Heute gegen 6.00 Uhr brannten mehrere Mülltonnen in der Garmischer Straße. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte das Feuer. Durch das Feuer bzw. die entstehende Hitze wurden auch Autos beschädigt, die in diesem Bereich geparkt waren. Die ...

