Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brände im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am heutigen Freitag (04.07.2025) brannte es in der Garmischer Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Heute gegen 6.00 Uhr brannten mehrere Mülltonnen in der Garmischer Straße. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte das Feuer. Durch das Feuer bzw. die entstehende Hitze wurden auch Autos beschädigt, die in diesem Bereich geparkt waren. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch abgeklärt, ebenso die Brandursache. Nach ersten Erkenntnissen gibt es aber keinen Hinweis auf eine vorsätzliche Tat.

Kriegshaber - Am gestrigen Abend (03.07.2025) brannte es in einem Gebäude in der Ulmer Straße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 21.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Offenbar hatte sich dort Müll in einem ungenutzten Gebäude entzündet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Auf Grund der Löscharbeiten sperrte die Polizei die betreffende Kreuzung temporär. Es kam dabei zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen des öffentlichen Personennahverkehrs.

