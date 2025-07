POL Schwaben Nord: Passant meldet alkoholisierten Autofahrer

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am vergangenen Mittwoch (02.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Donauwörther Straße (290er Hausnummernbereich). Zwischen 09.45 Uhr und 10.15 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen BMW X1 auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund ...

