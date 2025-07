Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden - B38 voll gesperrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.07.2024 wurde ein Verkehrsunfall auf der B38 zwischen dem AVG-Kreisel und dem Steinkreisel/K 19 gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind zwei Fahrzeuge beteiligt und zwei Personen verletzt. Die Unfallstelle ist voll gesperrt, der Verkehr wird über die beiden Kreisel umgeleitet. Ein Rettungshubschrauber und vier Krankenwagen waren im Einsatz, zwei Personen sind in ein Krankenhaus transportiert worden. Ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion wurde beauftragt. Die Unfallaufnahme dauert noch an.

