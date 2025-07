POL-PDNW: Nachtrag zum Verkehrsunfall mit Personenschaden - B38

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 23.07.2025 gegen 20:30 Uhr konnte in Ebertsheim ein PKW durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer teilte den Beamten direkt zu Beginn der Kontrolle mit, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Des Weiteren konnten Anzeichen für Alkohol- und Drogenkonsum festgestellt und durch entsprechende Vortests bestätigt werden. Der Fahrer verhielt sich im weiteren Verlauf der Maßnahme unkooperativ, was ...

