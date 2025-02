Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Apotheke

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 21.02.2025, 09:00 Uhr bis zum 23.02.2025, 09:30 Uhr vergeblich versucht, in die Apotheke in der Zeitzer Straße einzubrechen. Sie verursachten bei ihrem gewaltsamen Vorgehen erheblichen Schaden an verschiedenen Türen der Westpassagen und der Apotheke. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 48249/2025 entgegen (Tel. 03447 / 471-0). (CS)

