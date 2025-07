Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl eines hochwertigen Pkw

Soest (ots)

In der Nacht vom 04.07.2025 auf den 05.07.2025 zwischen 00:20 Uhr und 06:50 Uhr wurde im Franz-Weger-Weg in Soest ein hochwertiger schwarzer Audi SQ5 gestohlen. Möglicherweise haben sich die unbekannten Täter der technischen Schwachstellen der Keyless-Go-Technologie bedient, in dem sie das Funksignal so manipulierten, dass sie das Fahrzeug nach Verlassen durch den berechtigten Fahrer öffnen und starten konnten. Wer im Tatzeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit einem solchen Pkw gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921/91000 in Verbindung zu setzen. (MJ)

