POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

Ein 40-jähriger Autofahrer aus Dormagen war am Samstagmittag, 21. Juni, auf der Oberhausener Straße in Bottrop unterwegs. Auf Höhe eines lokalen Forsthauses fuhr er in das Heck des Fahrzeugs eines 45-jährigen US-Amerikaners. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Der 40-Jährige verletzte sich leicht, seine Begleiterin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Ihr PKW war nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt.

