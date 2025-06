POL-RE: Gladbeck: Vier Verletzte nach Schlägerei in der Fußgängerzone

Recklinghausen (ots) - Bottrop Zwischen 13 Uhr und 15 Uhr am Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter über ein offenstehendes Fenster Zugang zu einer Hochparterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Morianstraße. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Bargeld und Schmuck mit und flüchteten durch das Schlafzimmerfenster in unbekannte Richtung. Vor der Flucht ...

mehr