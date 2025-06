Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen 13 Uhr und 15 Uhr am Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter über ein offenstehendes Fenster Zugang zu einer Hochparterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Morianstraße. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Bargeld und Schmuck mit und flüchteten durch das Schlafzimmerfenster in unbekannte Richtung. Vor der Flucht verschlossen sie die Schlafzimmer von innen.

Gladbeck

Am Mittwochvormittag, zwischen 08:30 Uhr und 11:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Uechtmannstraße ein. Über die Terrassentür verschafften sie sich Zugang zu den Wohnräumen. Hauptsächlich durchsuchten die Täter das Schlafzimmer nach Beute. Bislang ist sicher, dass Schmuck entwendet wurde. Ob weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, konnte noch nicht gesagt werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Marl

Ein Zeuge beobachtete einen unbekannten Mann an der Riegestraße, der gerade versuchte über ein Badezimmerfenster in eine Erdgeschosswohnung einzusteigen. Bei ihm standen noch ein weiterer Mann und eine Frau. Alle drei flüchteten, nachdem sie den Zeugen bemerkt hatten über die Riegestraße in Richtung Hervester Straße. Auf Höhe der Paul-Klee-Straße stiegen sie in ein Auto und fuhren weg.

Beschreibungen:

1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,80-1,85m groß, schlanke Statur, helles Hemd mit Knopfleiste, dunklere Hose, blass, Bart, flache Nase 2. Tatverdächtige: weiblich, ca. 1,60-1,65m groß, schmale Schultern, breitere Hüfte, schwarze Haare, am Hinterkopf hochgesteckt, Jeanshose 3. Tatverdächtige: männlich, keine weitere Beschreibung Fahrzeug: Pkw mit Fließheck, dunkelgrau

Recklinghausen

Unbekannte Täter nahmen bei einem Einbruch einen Safe mit Bargeld und einer Münzsammlung als Beute mit. Zu dem Einbruch kam es am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 20 Uhr an der Hohenzollernstraße. Über die Wohnungseingangstür brachen sie in die Erdgeschosswohnung ein. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnräume. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht geklärt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

