POL-PDNW: Geschwisterpaar berauscht auf dem E-Scooter

Am 28.07.2025 um 19:00 Uhr wurden zwei weibliche Personen auf jeweils einem Miet-E-Scooter in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei den beiden Damen handelte es sich um Geschwisterpaar, eine 22-Jährige und eine 23-Jährige aus Neustadt/W.. Da bei beiden Personen Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen, wurde mit diesen ein Vortest in der hiesigen Dienststelle durchgeführt. Beide Tests verliefen letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb den Neustadterinnen jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. Nun kommt auf die beiden jungen Fahrerinnen jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Die 22-Jährige wurde bereits am 14.07.2025 ebenfalls mit einem gemieteten E-Scooter einer Kontrolle unterzogen. Auch bei dieser Kontrolle stand diese unter dem Einfluss von Cannabis. In beiden Fällen wird die Führerscheinstelle zudem informiert.

