POL-MA: Heidelberg: Unfall mit verletzter Person - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Heidelberger Altstadt wurde eine 47-jährige Frau leicht verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand parkte ein 61-jähriger Mann in der Sofienstraße in Höhe der Kreuzung zur Straße "Plöck" mit seinem Lastwagen rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei touchierte er eine 47-jährige Frau an der Schulter. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und begab sich in ärztliche Behandlung.

Zum weiteren Unfallhergang machten beide Beteiligten unterschiedliche Angaben. Daher sucht die Polizei weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1857-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

