POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr traf sich ein 15-Jähriger am Bahnhof Hoffenheim mit Freunden. Mit einer S-Bahn kamen seine beiden Freunde sowie mehrere andere, ihm unbekannte Jugendliche am Bahnhof an. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll es bereits bei der Begrüßung ...

mehr