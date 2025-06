Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche erpressen 15-Jährigen - Zeugenaufruf

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr traf sich ein 15-Jähriger am Bahnhof Hoffenheim mit Freunden. Mit einer S-Bahn kamen seine beiden Freunde sowie mehrere andere, ihm unbekannte Jugendliche am Bahnhof an. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll es bereits bei der Begrüßung unter den Freunden zu einem Übergriff durch die Unbekannten auf den 15-Jährigen gegeben haben. Ohne ersichtlichen Grund soll ihm einer der Jugendlichen gegen den Oberschenkel getreten haben. Unmittelbar nach diesem Angriff schlug ihn ein 17-Jähriger mit der Faust ins Gesicht. Die Gruppe umzingelte den 15-Jährigen. Ein 18-Jähriger ging auf den 15-Jährigen zu und fragte, ob er "Schläge" wolle. Ein ebenso 15-jähriger Täter forderte die Umhängetasche des Jungen. Da der 15-Jährige die Herausgabe verneinte, zogen der 17-Jährige und der 15-Jährige Messer heraus und hielten diese dem 15-jährigen Jungen bedrohlich vor das Gesicht. Voller Angst übergab er seine Umhängetasche mit Inhalt im Gesamtwert von knapp 130 Euro. Die umstehenden Personen feuerten die drei Täter an. Als um 15:51 Uhr eine S-Bahn in den Bahnhof in Richtung Meckesheim einfuhr, gelang es dem Geschädigten in diese zu flüchten und seine Mutter zu verständigen. Die Polizei konnte die drei Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei sucht nun weitere Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet hatten.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Personen und der Tat machen können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer: 0621 174-4444, zu melden

