POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Reflektierender Spiegel verursacht Brand

Mannheim (ots) - Am Montagabend kam es an der Einmündung Luzenbergstraße und Löwitstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Gegen 20:40 Uhr befuhr die 37-jährige Fahrerin eines Honda Jazz die Luzenbergstraße und beabsichtigte an der Einmündung Löwitstraße nach rechts in diese einzubiegen. Hierbei übersah die Frau den 55-jährigen ...

