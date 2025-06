Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Montag kam es in den Abendstunden im Einmündungsbereich des Iqbal Ufers und der Vangerowstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sprinter und einem Fiat. Um 19:20 Uhr bog der Fahrer des Sprinters bei Grünlicht zeigender Ampel vom Iqbal Ufer in die Vangerowstraße ein. Dabei missachtete er den Vorrang der ihm ebenfalls bei grüner Ampel entgegenkommenden Fiat-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl der 21-jährige Sprinterfahrer als auch die 28-jährige Fahrerin des Fiat wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Auslaufende Betriebsflüssigkeiten aus den verunfallten Fahrzeugen machten auch den Einsatz der Feuerwehr und einer Firma zur Fahrbahnreinigung erforderlich. Die weiteren Unfallermittlungen übernimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

