POL-OH: E-Scooter entwendet - Zeugenaufruf nach Hundebiss - Mülltonnenbrand - Einbruch in Getränkemarkt - Fahrrad entwendet - Bargeld entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

E-Scooter entwendet

Lauterbach. Ein E-Scooter, der in der Straße "Eselswörth" abgestellt war, wurde am Freitag (08.08.), zwischen 9.40 Uhr und 10.35 Uhr, durch Unbekannte entwendet. Das Elektrokleinstfahrzeug der Marke "Ninebot" (Modell: Ekick Scooter) hat einen Wert von rund 280 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugenaufruf nach Hundebiss

Alsfeld. Eine 62-Jährige war am Freitag (08.08.), gegen 11.30 Uhr, mit ihrem Hund in der Schaufußgasse spazieren, als diese nach aktuellen Erkenntnissen von einem ihr unbekannten Hund angegriffen wurde. Hierbei wurde die 62-Jährige verletzt. Die unbekannte Hundehalterin entfernte sich anschließend und wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: weiblich, circa 25 Jahre alt, mittellanges, dunkelblondes Haar (kinnlang), dunkle Hose - möglicherweise Leggins. Ihr Hund wird als circa 50 bis 60 Kilo schwer beschrieben. Er hat (dunkel)graues Fell, einen großen massiven Kopf und Körperbau. Es handelte sich hierbei möglicherweise um einen Staffordshire Bullterrier. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mülltonnenbrand

Lauterbach. In der Blitzenröder Straße kam es am Samstagmorgen (09.08.), gegen 4.45 Uhr, vor einem Mehrfamilienhaus zu einem Mülltonnenbrand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 850 Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Getränkemarkt

Schlitz. Zwischen Freitagabend (08.08.) und Samstagmorgen (09.08.) brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt in der Herrngartenstraße ein. Um sich Zutritt zu verschaffen, zerstörten sie gewaltsam die Glasschiebetür und flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrrad entwendet

Schlitz. Ein in der August-Gluck-Straße in Rimbach abgestelltes Fahrrad wurde am Samstag (09.08.) im Laufe des Tages entwendet. Das Pedelec hat einen Wert von schätzungsweise 1.560 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bargeld entwendet

Alsfed. Aus der Kasse des Kleebrunnenhofes in der Straße "Am Kleebrunnen" in Liederbach" entwendeten drei unbekannte Täter am Sonntagabend (10.08.), gegen 20.10 Uhr, circa 100 Euro Bargeld. Anschließend entfernten sie sich mit einem Pkw über den angrenzenden Feldweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

