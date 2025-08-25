PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Sicher mit dem E-Bike unterwegs - Seminarangebot im September.

Lippe (ots)

Die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Lippe bietet auch im September wieder ein kostenloses E-Bike-Blockseminar - bestehend aus zwei Terminen - für Interessierte an:

03.09.2025 / 09.00 - 11.30 Uhr (Teil 1) 11.09.2025 / 09.00 - 11.30 Uhr (Teil 2) auf dem Polizeigelände im Waldweg 20 in 32760 Detmold

Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Termin allein meist zeitlich nicht ausreicht, um Theorie und praktischen Übungen gleichermaßen gerecht zu werden und dabei auch noch auf all die persönlichen Fragen der Teilnehmenden einzugehen. Zudem haben wissenschaftliche Studien ergeben, dass die Kompetenzen der Teilnehmenden in einem mehrtägigen Training gesteigert werden können, wenn diese das theoretisch Erlernte direkt im Straßenverkehr anwenden.

Daher werden nun seit Frühjahr 2025 mehrteilige Kurse angeboten. Im ersten Teil wird mit einer theoretischen Einführung begonnen. Anforderungen an ein verkehrssicheres Fahrrad, das Tragen eines Fahrradhelmes und die Wichtigkeit der Sichtbarkeit im Straßenverkehr werden erläutert. Zudem werden grundlegende Fahrtechniken besprochen, zum Beispiel das richtige Auf- und Absteigen und das sichere Bremsen. Es folgen praktische Übungen in einem aufgebauten Parcours. Im zweiten Termin des Kurses steht eine gemeinsame Gruppen-Ausfahrt im Fokus: Problematische Verkehrssituationen in der Umgebung werden gezielt abgefahren, um dort vor Ort das richtige Verhalten auf dem E-Bike im Straßenverkehr zu besprechen, beispielsweise das Verhalten an Ampeln bezüglich des toten Winkels oder das Verhalten an Zebrastreifen.

Eine Teilnahme an beiden Terminen pro Kurs wird vorausgesetzt, um durch ein erfolgreiches Trainingsprogramm die Fahrsicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Ein eigenes E-Bike sowie ein Helm sind mitzubringen.

Eine Anmeldung vor Kursbeginn ist erforderlich. Anmeldungen nimmt die Polizei telefonisch unter 05231 609 4012 (Mo. - Fr. von 8 - 12 Uhr) oder per Mail unter dirvfuest.lippe@polizei.nrw.de entgegen.

