PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Brakelsiek. Radmuttern gelöst.

Lippe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21./22.08.2025) augenscheinlich an einem im Schurenweg geparkten Seat mehrere Radmuttern gelöst. Der Besitzerin fielen am Freitag untypische Geräusche und ein Wackeln beim Fahren auf, so dass sie die Räder überprüfen ließ.

Sachdienliche Hinweise zum Gefährdungsdelikt erbittet das Kriminalkommissariat 1 telefonisch unter 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 12:52

    POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Radfahrer mit Außenspiegel touchiert und abgehauen.

    Lippe (ots) - Am Sonntagnachmittag (24.08.2025) wurde ein 58-jähriger Radfahrer bei einer Verkehrsunfallflucht leicht verletzt. Der Mann fuhr gegen 14:20 Uhr auf der Adolf-Meier-Straße Richtung Plantagenweg, als er nach bisherigen Erkenntnissen an einer Engstelle von einem Auto zu dicht überholt wurde. Ein Außenspiegel touchierte den Radler, der daraufhin stürzte. ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:51

    POL-LIP: Kalletal-Talle und Kalletal-Lüdenhausen. Diebstahl aus Garagen.

    Lippe (ots) - Unbekannte stahlen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21./22.08.2025) einen gefüllten Benzinkanister und Werkzeuge aus einer Garage in der Straße "Am Knapp". Zur Beute gehören unter anderem zwei Kettensägen der Marke "Stihl" und eine elektrische Heckenschere der Marke "Bosch". In der gleichen Nacht wurde auch eine Garage im Rosenweg in ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:51

    POL-LIP: Lügde. Kiosk aufgebrochen.

    Lippe (ots) - Im Emmerauenpark brachen Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23./24.08.2025) einen Kiosk nahe der Brückenstraße auf. Sie beschädigten ein Fenster und stahlen Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 erbittet Zeugenhinweise zum Diebstahl telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren