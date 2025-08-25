Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Brakelsiek. Radmuttern gelöst.

Lippe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21./22.08.2025) augenscheinlich an einem im Schurenweg geparkten Seat mehrere Radmuttern gelöst. Der Besitzerin fielen am Freitag untypische Geräusche und ein Wackeln beim Fahren auf, so dass sie die Räder überprüfen ließ.

Sachdienliche Hinweise zum Gefährdungsdelikt erbittet das Kriminalkommissariat 1 telefonisch unter 05231 6090.

