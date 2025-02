Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Pkw entwendet

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Theodor-Storm-Straße;

Tatzeit: zwischen 09.02.2025, 18.30 Uhr, und 10.02.2025, 05.00 Uhr;

Einen Pkw entwendeten bislang unbekannte Täter an der Theodor-Storm-Straße in Heiden. In der Nacht zum Montag stahlen die Unbekannten den grauen Hyundai Tucson von der Einfahrt eines Einfamilienhauses. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell