POL-BOR: Gescher - Von Fahrbahn abgekommen

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Gneisenaustraße; Tatzeit: zwischen 08.02.2025, 21.00 Uhr, und 09.02.2025, 03.50 Uhr; In Stadtlohn haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein Auto gestohlen. Der schwarze BMW X3 älteren Baujahrs mit BOR-Kennzeichen hatte an der Gneisenaustraße gestanden, als sich die Tat ereignete. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

mehr