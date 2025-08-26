POL-LIP: Lage. Einbruch in Kiosk.

Lippe (ots) - In der Straße Hohler Weg wurde im Zeitraum 04. - 25.08.2025 aus einem Büro einer Grundschule etwas Bargeld entwendet. Wie die Diebe in das Schulgebäude gelangten, ist unklar. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 ...

