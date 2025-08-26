PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Lage. Einbruch in Kiosk.

Lippe (ots)

In der Bergstraße hebelten bislang Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagnachmittag (23. - 25.08.2025) die Tür eines Kiosks auf, um sich gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum zu verschaffen. Es wurden Zigaretten und E-Zigaretten im 4-stelligen Wert gestohlen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um sachdienliche Hinweise von Zeugen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

