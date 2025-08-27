POL-PPRP: Fahrt unter Drogeneinfluss
Ludwigshafen (ots)
Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 0 Uhr), kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen Autofahrer in der Saarlandstraße, welcher in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten sie Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Deshalb wurde der 27-Jährige zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Autoschlüssel wurde präventiv sichergestellt.
