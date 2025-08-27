POL-PPRP: Fahrt unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (26.08.2025, gegen 17:45 Uhr), stürzte ein 57-jähriger Radfahrer in der Saarlandstraße, als er die grüne Ampel überquerte und eine 77-jährige Autofahrerin seinen Vorrang missachtete. Die 77-Jährige befuhr die Saarlandstraße und bog an der Kreuzung von-Weber-Straße nach rechts ab. Dabei missachtete sie den Vorrang des querenden 57-Jährigen, so dass dieser abrupt abbremste und ...

mehr