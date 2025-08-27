PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrt unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 0 Uhr), kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen Autofahrer in der Saarlandstraße, welcher in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten sie Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Deshalb wurde der 27-Jährige zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Autoschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 13:40

    POL-PPRP: Verkehrsunfall - Fahrradfahrer leicht verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (26.08.2025, gegen 17:45 Uhr), stürzte ein 57-jähriger Radfahrer in der Saarlandstraße, als er die grüne Ampel überquerte und eine 77-jährige Autofahrerin seinen Vorrang missachtete. Die 77-Jährige befuhr die Saarlandstraße und bog an der Kreuzung von-Weber-Straße nach rechts ab. Dabei missachtete sie den Vorrang des querenden 57-Jährigen, so dass dieser abrupt abbremste und ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:39

    POL-PPRP: Diebstahl von Werkzeugen aus Transporter - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Montag (25.08.2025, gegen 21 Uhr) und Dienstag (26.08.2025, gegen 10 Uhr), wurde aus einem in der Von-Kieffer-Straße (nähe Am Sandloch) geparkten Transporter (Ford Transit) mehrere Werkzeug entwendet. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:38

    POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (26.08.2025, gegen 8:40 Uhr), streifte eine 40-jährige Autofahrerin beim Auffahren auf die Kurt-Schumacher-Brücke (von der Rheinuferstraße kommend) den Anhänger eines auf der Hochstraße in Richtung Mannheim fahrenden Lkw. Der unbekannte Lkw-Fahrer bemerkte offensichtlich den Zusammenstoß nicht und fuhr weiter. Am VW Passat der 40-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 2.500 Euro. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren